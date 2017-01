Al conmemorarse un nuevo aniversario, se realizó en Plaza de Mayo un acto el 30 de diciembre a las 19 horas convocado por familiares de víctimas, para realizar una actividad de solidaridad con otras causas y pronunciarse acerca de la masacre de Cromañón. “Es el momento, desde hace un tiempo largo, de juntarnos con otras víctimas de la impunidad, no es que después de Cromañón no pasó más nada”, declaró al programa Enredando las mañanas de la RNMA Silvia Bignami, madre de Julián Rozengardt, una de las víctimas e integrante del espacio “Justicia por nuestros pibes, Cromañón que no se repita”. “Entonces estamos en un proceso de conversación y diálogo con víctimas de gatillo fácil, de accidentes evitables, de inundaciones evitables, de víctimas de violencia en las cárceles, femicidios y trata. Nos parece que el eje sigue siendo esto, de que justicia no es una decisión de poder judicial, la movilización en las calles, la necesidad de convertir el dolor en otra cosa y la responsabilidad del Estado que queda como súper desnudada. Pasó Time Warp en estos tiempos y Larreta se la llevó de arriba por ahora, pero es una situación muy parecida a Cromañón”. Más información en Indymedia Derechos Humanos